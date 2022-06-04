Компания BP, один из крупнейших производителей нефти в Азербайджане, объявила, что в июне экспортный нефтепровод Баку-Супса работать не будет. В компании заявляют, что приостановка функционирования трубопровода носит "временный характер", и что вся нефть, транспортируемая по трубам Баку-Супса, направляется в настоящее время по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Представитель ВР ушел от ответа на вопрос, связана ли приостановка работы нефтепровода Баку-Супса с продолжающейся войной в Украине, отметив лишь, что закрытие вызвано "мерами предосторожности".

Как известно, первоначально компания BP приостановила транспортировку нефти по трубопроводу Баку-Супса с 15 марта до конца апреля, затем продлила это решение на май и вот теперь официально подтвердила, что трубопровод не будет работать и в июне.

В письменном заявлении компании для eurasianet.org сроки возобновления эксплуатации трубопровода Баку-Супса не уточняются.

Общеизвестно, что коммерческое судоходство в Черном море было в значительной степени нарушено войной в Украине. Последнее время стали появляться многочисленные сообщения о том, что мины, установленные Украиной для защиты своего побережья, представляют реальную опасность для коммерческих судов.

Заявление BP является, по сути, первым официальным подтверждением того, что из-за военных действий на территории Украины пострадал экспорт нефти из Азербайджана.

Как известно, азербайджанская нефть прокачивается по трубопроводу Баку-Супса в грузинский порт Супса на побережье Черного моря, откуда танкерами доставляется на мировые рынки. Мощность трубопровода составляет 7,2 миллиона тонн в год.

В сложившейся ситуации технически несложно перенаправить нефть на трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Однако проблема в том, что это направление более затратно. В январе 2021 года оператор Botas увеличил транзитные сборы за транспортировку нефти по БТД через территорию Турции с 0,55 до 1,50-2 долларов за баррель. В то время, как стоимость транзита по трубопроводу Баку-Супса составляет всего 0,42 доллара за баррель.

Впрочем, объективное подорожание азербайджанской нефти вряд ли повлияет на уровень спроса. Ожидается, что объявленный Евросоюзом 31 мая запрет на импорт нефти из РФ, приведет к значительному увеличению объема заказов на нероссийскую нефть и соответствующему скачку цен.

Еще раньше, в конце апреля, азербайджанская государственная компания SOCAR приостановила транспортировку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск. Источник в компании SOCAR сообщил агентству Рейтер, что нефть, транспоровавшаяся раньше по трубопроводу Баку-Новороссийск, была перенаправлена в мае на трубопровод БТД.