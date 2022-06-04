У «Азеришыг» очередные нововведения

ОАО «Азеришыг» взяло курс на постоянное применение современных, инновационных технологий. Об этом на пресс-конференции заявили директор департамента информационных технологий Галиб Гамидов и заместитель директора ОАО Вюсал Исаев. По их словам, добавлено 5 нововведений к электронным услугам.

Нововведения следующие:

1. Теперь абоненты смогут переводить код абонента с имени на имя в режиме онлайн через сайт электронного правительства. Причем эта услуга будет бесплатной. То есть, абонент сможет изменить код абонента на другое имя, не выходя из дома. Для этого не нужно будет обращаться в центры ASAN.

2. Граждане будут иметь расширенный доступ к абонентской истории. Это позволит им видеть ежемесячные и годовые отчеты, а также последовательность платежей в системе. Абонент получит подробную информацию о сроках оплаты, потреблении электроэнергии и лимитах. При этом на электронном портале можно будет совершать онлайн-заявки и подписывать договоры.