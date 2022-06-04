У «Азеришыг» очередные нововведения
ОАО «Азеришыг» взяло курс на постоянное применение современных, инновационных технологий. Об этом на пресс-конференции заявили директор департамента информационных технологий Галиб Гамидов и заместитель директора ОАО Вюсал Исаев. По их словам, добавлено 5 нововведений к электронным услугам.
Нововведения следующие:
1. Теперь абоненты смогут переводить код абонента с имени на имя в режиме онлайн через сайт электронного правительства. Причем эта услуга будет бесплатной. То есть, абонент сможет изменить код абонента на другое имя, не выходя из дома. Для этого не нужно будет обращаться в центры ASAN.
2. Граждане будут иметь расширенный доступ к абонентской истории. Это позволит им видеть ежемесячные и годовые отчеты, а также последовательность платежей в системе. Абонент получит подробную информацию о сроках оплаты, потреблении электроэнергии и лимитах. При этом на электронном портале можно будет совершать онлайн-заявки и подписывать договоры.
3. Абоненты из категории населения могут подать онлайн-заявку на подключение к сети электроснабжения. Для этого гражданину необходимо зайти в раздел «Подключение абонента из категории населения к сети электроснабжения» на портале электронного правительства, выбрать необходимую мощность, добавить данные реестра и отправить заявку. В случае электронного заявления обращение оформляется в указанные сроки, в зависимости от выбора гражданина, в соответствии с требуемыми нормами.
4. Также активирована функция электронной подачи заявки в случае повреждение счетчика. После подачи заявления ОАО «Азеришыг» в течение 3-х дней осматривает счетчик по указанному адресу и заменяет поврежденный счетчик новым. Информация о результатах проверки высылается на адрес электронной почты абонента.
5. Абоненты-нерезиденты - иностранные и местные инвесторы также смогут подать заявку на подключение к электросети ОАО «Азеришыг» в режиме онлайн без посещения центров ASAN. До момента установления счетчика у них не будет контакта с работниками. Для этого абонент-нерезидент авторизуется идентификационным кодом через портал электронного правительства и заполняет соответствующие разделы. Обращения абонентов-нерезидентов реализуются в течение 20 дней.