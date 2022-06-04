В ходе столкновений в центре Еревана ранены 40 полицейских

Полиция Армении предоставила сведения о задержанных в результате столкновений участников акций протеста с правоохранителями в центре Еревана 3 июня, передает Armenia Today.

Согласно данным, полученных в результате следственных мероприятий, участники шествия пытались прорвать полицейское оцепление на перекрестке улиц Прошяна и Демирчяна, не подчинившись законным требованиям полиции. В частности, участники шествия применили насилие в отношении сотрудников полиции, забросав их камнями, металлическими прутьями, бутылками и другими предметами.

«В результате более 40 сотрудников полиции получили телесные повреждения, часть из них находится на стационарном лечении. В рамках возбужденного уголовного дела по состоянию на 16:00 4 июня 13 человек были задержаны», - заявили в полиции Еревана.