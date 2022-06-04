Кабмин установил новые цены для полетов из Баку в Нахчыван

Кабмин внес изменения в постановление «О предоставлении льгот лицам, летающим по маршруту Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку».

В понедельник, 6 июня, внесены изменения в постановление Кабинета министров Азербайджана от 27 декабря 2007 года №210 «О предоставлении льгот лицам, летающим по маршруту Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку».

С сегодняшнего дня размер скидки на каждого пассажира, являющегося гражданином Азербайджана, снижен до 10 манатов. Отметим, что ранее данная сумма составляла 20 манатов. Таким образом, стоимость авиабилета по маршрутам Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку устанавливается в размере 60 манатов.

Добавим, что на указанных рейсах предусмотрена скидка для пассажиров ряда категорий. Так, в отношении детей в возрасте от 2 до 12 лет, детей-инвалидов в возрасте до 18-ти лет, студентов, а также инвалидов I и II группы действует скидка в размере 10 манатов.