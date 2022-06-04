Александр Караваев, автор haqqin.az 20:41

Привычные сценарии взаимодействия в регионе СНГ/ЕАЭС модифицируются: усложняются и меняются направления товарных потоков, видоизменяются рынки труда, возникают новые механизмы оплаты контрактов, появляются неожиданные логистические каналы и новые транспортные маршруты, расширяются известные коридоры МТК, но уже по другой стоимости фрахта. После массового оттока из России ведущих западных компаний, освободившиеся ниши постепенно заполняют новые игроки из Индии, Китая, субъекты бизнеса из числа географических соседей России. Как сложится макроэкономическая и социально-экономическая мозаика евразийского пространства, сказать пока непросто, но новые контуры уже проступают…

Для начала немного статистики По итогам января-апреля 2022, благодаря росту стоимости топлива, зерна и других основных видов сырья, наметился существенный рост товарооборота России с Казахстаном и Азербайджаном. В данном случае, две эти страны могут быть четкими индикаторами процессов трансформации, учитывая, что речь идет о наиболее близких торговых партнёрах России и значимых с точки зрения общего социально-экономического пространства государствах Каспийского региона. Первый индикатор – Китай в Казахстане Вначале посмотрим на стартовый уровень. По итогам 2021 года товарооборот Казахстана с Россией достигал 25 миллиардов долларов, а с КНР – порядка 18 миллиардов. Но уже по итогам I квартала 2022 года наметилась тенденция затухания по российскому вектору - темпы прироста составили 12,5 процента (общий оборот квартала около 5,8 миллиарда) в то время, как по китайскому вектору они составили 35,6 процента (общий объем - 3,4 миллиарда долларов). В апреле эта тенденция только усилилась Получается, что если такая разница в темпах сохранится, то к 2024 году товарооборот с Китаем сравняется с российским направлением. В то же время следует учесть, что рост импорта из КНР в Казахстан на 23,9 процента и падение китайского импорта в РФ на 17 процентов в аналогичный период 2022 года могут быть связаны с перерегистрацией части российско-китайского потока на казахстанские юридические лица или совместные предприятия. Хотите пример? Только за два месяца, с марта по май нынешнего года, в Казахстане зарегистрировано около 1100 новых юридических лиц российского происхождения. Словом, ситуация аналогичная морской - смена флага судна при сохранении направления фрахта.

Второй индикатор – Турция в Азербайджане Здесь перевес турецкого вектора над российским является прочной тенденцией, которая в полной мере заявила о себе еще в 2020 году, в период пандемии и второй Карабахской войны. Наглядно это прослеживается и в категории ненефтяного экспорта, где до 2020 года доминировало российское направление. Сейчас, по итогам периода январь-апрель ситуация следующая: торговый оборот Азербайджана с Турцией составил 333,7 миллиона долларов (рост на 54,3 процента), с Россией - 191,7 миллиона (рост на 1,7 процента). При этом в Азербайджане меняются и товарные позиции лидеров экспорта: продукция предприятий полимерной и прочей нефтегазохимической переработки закрепилась на первом месте, опережая по стоимости экспорт аграрного сектора. В свою очередь, аграрный экспорт будет все больше переходить с автотранспорта на железную дорогу, учитывая, что двусторонний проект РЖД "Агроэкспресс" с перевозчиками из Азербайджана, Узбекистана и Казахстана будет стремиться забрать большую часть контейнерных перевозок по данным направлениям с упрощенными таможенными и фитосанитарными процедурами. И это тоже факт экономической трансформации евразийских коридоров.

Конечно, кольцо рестрикций вокруг России создаёт вакуум для совместных проектов, очевидно также, что на определенный период нас ожидает серьезное "проседание". Тем не менее утверждение о том, что в экономическом плане Турция вытесняет Россию из Азербайджана, не отражает значительно более сложной картины. Мы должны пристально рассмотреть на макроорбитах объективные процессы. Азербайджан с российским товарооборотом в 4 миллиарда долларов в год влияет на расклад балансов в Евразии существенно меньше, нежели российско-турецкий товарооборот, составляющий 23-24 миллиардов и включающий в себя инфраструктурные и военные проекты Москвы и Анкары. Отчасти это объясняет, почему Турция, находясь под куда более пристальным вниманием НАТО, чем другие партнёры РФ из региона Евразии, проводит более смелую политику экономического сближения с Россией, нежели, к примеру, громадный и сильный в военно-экономическом отношении Китай, более крепко связанный с США. Как пример приведем запуск Турцией в апреле этого года второй паромной линии от портов Самсун и Карасу на черноморские порты России (два парома Ro-Ro по 80 автомашин TIR каждый). Социальный аспект перехода Постепенно меняются рынки труда. Модальная зарплата в Казахстане (329 долларов) уже сегодня сравнялась с российской, а аналогичный показатель в Узбекистане (240 долларов) постепенно приближается к ней. Над этим фактом стоит подумать вот в каком аспекте. Повторяется история СССР, где республики Кавказа и Средней Азии из-за благоприятного климата и повседневного достатка жили намного лучше, чем, скажем, РСФСР. И теперь Ташкент, Баку, Алма-Ата, Астана, Ереван, Тбилиси, Батуми становятся весьма комфортными и привлекательными местами для релокации российских бизнесов и граждан. Здесь вам и туризм, и взаимная сфера услуг, и особенно важное в настоящее время культурное взаимодействие в пространстве русского и английского языков. Мы очень взаимосвязаны. После 30 лет выстраивания в сторону России каналов малого и среднего бизнеса формируется обратный поток "из России", создается новая линия социально-экономических связей общего пространства, когда россияне ведут за собой финансовые потоки. Как будет выглядеть эта новая архитектура, станет ясно к концу года, не раньше, поскольку процесс осыпания обломков от грянувшего геополитического землетрясения еще не окончен, а потери – пока не подсчитаны. Изменения в Корпорации "Россия" Россия постепенно приобретает черты строгой военно-политической машины с 70-процентной государственной плановой экономикой, реализующей крупнейшие для себя задачи. С одной стороны это шок для части элиты, которая, как ей казалось, была органично встроена в западный мир, а с другой - вполне освоенное для России состояние недавнего прошлого. При этом Россия не закрывается во внутренней системе, а ищет новые возможности и партнёров по всему миру - в поясе соседства СНГ/ЕАЭС, в Азии, Африке, Латинской Америке.