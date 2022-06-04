Баку 2022: гости и победители последнего дня Кубка мира
Проведение в Баку Кубка мира по стрельбе вызвало всплеск интереса к этому виду спорта у подростков и молодежи. Хотя азербайджанские телеканалы транслировали в прямом эфире соревнования, стартовавшие 29 мая, представители самых разных возрастных и социальных групп посещали Бакинский стрелковый центр, чтобы воочию наблюдать за финалами.
В последний день состязаний центр посетили ученики полной средней школы №217 имени Эльшана Султанова из поселка Сулутепе Бинагадинского района. Поездку подростков организовали учитель физкультуры Эмин Байрамов и преподаватель военной подготовки Рашид Ахмедов. По словам педагогов, они устроили поездку, чтобы повысить интерес детей к этому виду спорта.
Школьники понаблюдали за командными состязаниями среди мужчин по скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров. Они также посмотрели церемонию награждения, после которой сфотографировались с победителями.
Отметим, что в сегодняшних соревнованиях лучшими среди мужских команд в скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров стали корейцы. Их медаль стала пятой золотой наградой в копилке Южной Кореи на этом Кубке мира.
В дисциплине круговая стендовая стрельба среди смешанных команд сборная США заняла первое место, по числу наград высшей пробы (4 золотые) опередив команду Франции.
Украинская команда сегодня завоевала еще одну серебряную медаль, доведя таким образом общее число наград своей страны до 9 и став лидером по количеству медалей среди участников Кубка мира.