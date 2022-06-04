Баку 2022: гости и победители последнего дня Кубка мира

Проведение в Баку Кубка мира по стрельбе вызвало всплеск интереса к этому виду спорта у подростков и молодежи. Хотя азербайджанские телеканалы транслировали в прямом эфире соревнования, стартовавшие 29 мая, представители самых разных возрастных и социальных групп посещали Бакинский стрелковый центр, чтобы воочию наблюдать за финалами.

В последний день состязаний центр посетили ученики полной средней школы №217 имени Эльшана Султанова из поселка Сулутепе Бинагадинского района. Поездку подростков организовали учитель физкультуры Эмин Байрамов и преподаватель военной подготовки Рашид Ахмедов. По словам педагогов, они устроили поездку, чтобы повысить интерес детей к этому виду спорта.