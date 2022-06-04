Украина готова освободить российских военнопленных после окончания войны

«После завершения боевых действий Украина будет готова освободить и репатриировать российских военнопленных, но оставляет за собой право содержать под стражей военных преступников». Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Отмечается, что украинская сторона готова, как предусмотрено международными договорами, после полного завершения боевых действий освободить и репатриировать российских военнопленных в случае их желания.

«В то же время Украина оставляет за собой право содержать под стражей и привлекать к уголовной ответственности военнослужащих российских Вооруженных сил и других военных формирований, действующих на нашей территории, за совершенные ими военные преступления и преступления против человечности», - отметили в МИД.

Ведомство также подчеркивает, что Украина придерживается гуманного отношения к военнопленным и обеспечивает все гарантированное им международным правом в полном объеме.

Украина постоянно предоставляет представителям международных организаций, в частности, Международному Комитету Красного Креста, доступ к российским военнопленным. Кроме того, в Украине создано Национальное информационное бюро, которое занимается вопросами пленных, в частности их обменом. С другой стороны, Украина требует зеркального гуманного отношения к украинским военнопленным со стороны россиян, включая привлечение специализированных международных институций для мониторинга условий их содержания на подконтрольных России территориях.