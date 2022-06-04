В Словакии проходит чемпионат Европы по мини-футболу.

Сборная Азербайджана, выступающая в группе «B», провела сегодня свой второй матч. Наша команда уверенно обыграла сборную Испании – 5:1. В составе азербайджанской сборной отличились Мирмехди Рзаев, Вусал Исаев, Реван Керимов, Асиф Зейналов и Сеймур Мамедов.

В 1-м туре Азербайджан проиграл со счетом 0:2 Румынии. Во 2-м туре Румыния обыграла Албанию – 3:1.

На данный момент у Румынии 6 очков, у Азербайджана – 3, у Испании и Албании по 1 очку.

7 июня Азербайджан сыграет с Албанией, а Испания – с Румынией.

На чемпионате Европы 24 команды поделены на 6 групп. Сборные, занявшие 1-2-е места, напрямую выйдут в 1/8 финала. К ним присоединятся также четыре лучшие команды среди занявших 3-и места.

Мини-футбол не стоит путать с футзалом. Данные соревнования проводятся не под эгидой УЕФА. Организатором является Европейская мини-футбольная федерация.

Основные отличия мини-футбола от футзала заключаются в том, что игра проводится на площадке с искусственным газоном, которую окружают барьеры, в связи с чем мяч значительно реже уходит в аут.