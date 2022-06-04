Взрывы и пожар в Белгороде
Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил о пожаре и взрывах в Белгородском районе, передает «Интерфакс».
Гладков добавил, что оперативные службы и глава поселения находятся на месте происшествия.
Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил о пожаре и взрывах в Белгородском районе, передает «Интерфакс».
Гладков добавил, что оперативные службы и глава поселения находятся на месте происшествия.
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