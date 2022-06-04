Взрывы и пожар в Белгороде

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил о пожаре и взрывах в Белгородском районе, передает «Интерфакс».

Гладков добавил, что оперативные службы и глава поселения находятся на месте происшествия.