Украина заявила о контроле над Северодонецком

«Украинские военные не позволяют ВС России взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк, а также удерживают контроль в Северодонецке». Об этом говорится в сводке Генштаба ВС Украины.

В ведомстве отметили, что на Донецком направлении основные усилия России сосредотачивается на попытках установления полного контроля над городом Северодонецк и блокирования украинских войск в Лисичанске, однако украинские военные сводят на нет попытки взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк.