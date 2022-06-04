Байден объявил режим ЧС в США

Президент США Джо Байден задействовал закон о производстве продукции военного назначения для расширения производства внутри страны компонентов для солнечных батарей, а также отменил действие пошлин на ввоз солнечных батарей из ряда стран Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в распространенных в понедельник документах Белого дома, передает ТАСС.

В них отмечается, что закон задействован «с целью ускорения внутреннего производства технологий чистой энергетики, в том числе компонентов солнечных батарей».

В распространенном одновременно указе Байдена также говорится, что американский лидер объявляет «о наличии чрезвычайной ситуации в связи с угрозами в отношении наличия достаточных возможностей для генерации электроэнергии с целью удовлетворения потребительского спроса».

Также американский лидер распорядился временно отменить действие пошлин на ввоз солнечных батарей из ряда стран Юго-Восточной Азии.