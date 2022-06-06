Азербайджан не смог обыграть Беларусь и занимает последнее место в Лиге наций обновлено
В Нови-Саде завершился матч Лиги наций между сборными Беларуси и Азербайджана. Счет – 0:0.
Очередная невнятная игра в исполнении команды Джанни Де Бьязи. Стоит сказать, что на 84-й минуте сборная Азербайджана осталась в меньшинстве: был удален вышедший на замену Гисмят Алыев.
В другом матче в нашей группе Казахстан обыграл в гостях Словакию – 1:0.
Турнирное положение после 2 туров:
1.Казахстан – 6 очков
2.Словакия – 3
3.Беларусь – 1
4.Азербайджан – 1
Следующие матчи состоятся 10 июня. Азербайджан примет в Баку Словакию, а Беларусь сыграет в Сербии с Казахстаном.
* * * 23:34
Матч Беларусь – Азербайджан начался.
После первого тайма, который прошел с преимуществом сборной Азербайджана, счет 0:0.
В параллельной игре в Трнаве Словакия принимает Казахстан. Там гости пока ведут 1:0.
* * * 22:51
Матч Беларусь – Азербайджан начался.
* * * 22:00
Сегодня в 22:45 по бакинскому времени в сербском Нови-Саде на стадионе «Караджордже» начнется матч 2-го тура Лиги наций между сборными Беларуси и Азербайджана.
Стартовые составы команд уже объявлены.
Беларусь: Павел Павлюченко, Руслан Хадаркевич, Сергей Политевич, Захар Волков, Данила Нечаев, Евгений Яблонский, Валерий Бочаров, Глеб Шевченко, Артем Быков, Андрей Соловей, Владислав Малкевич.
Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Джалал Гусейнов, Ходжат Хагверди, Максим Медведев, Азер Салахлы, Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов, Ричард Алмейда, Ренат Дадашов, Рамиль Шейдаев.
Судить встречу будет бригада арбитров из Швеции во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.
Напомним, в 1-м туре сборная Азербайджана проиграла в гостях Казахстану со счетом 0:2, а Беларусь проиграла в Сербии Словакии – 0:1.
Команды выступают в группе 3 лиги «С» - третьей по рангу в Лиге наций.
Сборная Беларуси не имеет права проводить матчи на своем поле из-за санкций УЕФА. В качестве домашнего поля сербы выбрали арену в Нови-Саде.