В Нови-Саде завершился матч Лиги наций между сборными Беларуси и Азербайджана. Счет – 0:0.

Очередная невнятная игра в исполнении команды Джанни Де Бьязи. Стоит сказать, что на 84-й минуте сборная Азербайджана осталась в меньшинстве: был удален вышедший на замену Гисмят Алыев.

В другом матче в нашей группе Казахстан обыграл в гостях Словакию – 1:0.

Турнирное положение после 2 туров:

1.Казахстан – 6 очков

2.Словакия – 3

3.Беларусь – 1

4.Азербайджан – 1

Следующие матчи состоятся 10 июня. Азербайджан примет в Баку Словакию, а Беларусь сыграет в Сербии с Казахстаном.

* * * 23:34

Матч Беларусь – Азербайджан начался.

После первого тайма, который прошел с преимуществом сборной Азербайджана, счет 0:0.

В параллельной игре в Трнаве Словакия принимает Казахстан. Там гости пока ведут 1:0.

* * * 22:51

Матч Беларусь – Азербайджан начался.

* * * 22:00



Сегодня в 22:45 по бакинскому времени в сербском Нови-Саде на стадионе «Караджордже» начнется матч 2-го тура Лиги наций между сборными Беларуси и Азербайджана.