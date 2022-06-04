«Дождь» переезжает в Тбилиси

Российская оппозиционная телекомпания «Дождь» получила в Латвии европейскую лицензию на вещание и намерена открыть студии в нескольких странах: Грузии, Франции, Голландии и в Латвии. Об этом сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

«9 июня мы начать вещание не сможем, но это произойдет вскоре, когда мы будем готовы. У нас много планов: вещать мы планируем из разных студий — в Латвии, Голландии, Франции и Грузии. Начнем с малого и постепенно будем расширяться по эфирной сетке. Мы очень соскучились, и, надеемся, вы — тоже. Все подробности скоро!», - цитирует его «Новости-Грузия».

Телекомпания «Дождь» более 10 лет вещала из Москвы, но в марте прекратила работу из-за принятых законов «о фейках»: публичная дискредитация военных действий, в том числе с призывами к несогласованным публичным мероприятиям; распространение «фейков» (публичное распространение «заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ»); призывы к введению санкций против России.