Амелия Стати, специально для haqqin.az 23:00

В понедельник на территории Молдовы были замечены два неопознанных грузовых самолета, которые косвенно связаны с Украиной. Один из них приземлился на бывшей военной базе в Мэркулештах, а второй удалось сфотографировать в аэропорту Кишинева. Изначально появилась информация о самолете, предположительно, АН-26, утром вылетевшем из Ужгорода, где, как известно, в советские времена была развита приборо- и машиностроительная отрасль, сохранившаяся отчасти и до наших дней. Самолет заметили над северной столицей Молдовы, городом Бельцы, около 11:10. Позже в соцсетях появилось видео этого пролета.

Учитывая направление движения воздушного судна, местные специалисты и осведомленные обыватели сделали предположение, что АН-26 должен был сесть в Мэркулештах. В дальнейшем данный факт подтвердили и власти Молдовы. Однако это единственное, в чем сошлись официальные и неофициальные источники. Аэродром Мэркулешт в прежние времена являлся закрытым военным объектом, а сейчас там припаркованы оставшиеся в распоряжении Кишинева 6 самолетов МИГ-29. Между тем, возникли вполне предсказуемые версии передачи Украине деталей с этих самых МИГов. К тому же, Украина действительно просила Молдову отдать пришедшее в небоеспособность наследство от СССР. Одновременно, и нынешние молдавские власти, и представители бывших правительств не раз поясняли, что все 6 истребителей более не являются объектами военного назначения, поскольку с них снято все вооружение и оснащение еще в 2009 году. В свою очередь, такое техническое состояние бортов в еще большей мере подогрело слухи о возможности отправить Украине авиазапчасти. Как бы то ни было, во второй половине дня появилось официальное сообщение относительно загадочного рейса из Ужгорода. Агентство публичной собственности Молдовы, на балансе которого находятся ныне гражданские МИГи, заверило: «Самолет из Украины, который приземлился в Мэркулештах, совершил технический рейс и не принял на борт военную технику». Со ссылкой на администратора Международного аэропорта Мэркулешт Николае Кликича, власти проинформировали о компании с юридическим адресом в Швейцарии, которая содержит в Молдове два самолета АН 74 K уже два года. Отмечается согласование рейса со всеми ответственными ведомствами РМ, как то: Орган гражданской авиации, Таможенная служба, Минобороны и прочие.

Относительно возможной ошибки визуального наблюдения, точки вылета самолета с территории Украины и времени его отлета из Мэркулешт уточнений не поступало. Между тем, уже почти год в молдавском обществе муссируются слухи о поставках оружия в страну от НАТО и США. В частности, одно из таких сообщений правительство РМ опровергло через три месяца после начала военных действий на территории Украины. Причем речь шла как раз об аэродроме в Мэркулештах и посадке якобы самолета Североатлантического Альянса. Доподлинно известно, что в сентябре и декабре минувшего года в Кишинев были доставлены две партии военной техники из США. Согласно официальной информации, данная помощь была частью плана модернизации армии Молдовы и предназначалась для молдавских миротворческих миссий, особенно – в Косово. Более о каких-либо поставках вооружений власти республики не информировали. Однако в понедельник, 6 июня, через соцсети просочились сведения о еще одном загадочном самолете на территории Молдовы. В данном случае, ни карт полета, ни времени и места вылета, ни момента приземления никто не назвал. Опубликованы были фотографии, якобы сделанные на полосе в Международном аэропорту Кишинева. На них запечатлен процесс предположительной погрузки/разгрузки и заправки ИЛ-76. Об этом самолете информации от властей Молдовы не поступало. Некоторые местные аналитики опознали в нем борт, похожий на транспорт украинской «Скайавиа Транс», которой владеет компания из Шотландии. При этом, источники упоминают, что, если речь идет об одном и том же самолете, то до 2016 года он эксплуатировался таджикскими авиаперевозчиками, летал в Судане, Киргизии, а также был замечен в Турции при поставках оружия Сирии. В то же время, подтверждений или опровержений данной информации нет, и, в итоге, профильные ведомства РМ могут заявить о некоем коммерческом грузе или о гуманитарной помощи, которую в связи с кризисом беженцев из Украины регулярно получает Кишинев.