Армянская оппозиция требует встречи с представителем ЕС

Один из лидеров протестных движений в Армении Ишхан Сагателян сообщил о планируемых на завтра акциях оппозиции в Ереване. По его информации, завтра утром демонстранты с центральной площади проведут шествие к представительству Евросоюза в Армении.

«Четкими фактами мы представим все случаи насилия, которые имели место в эти дни. Потребуем соответствующей оценки», – заявил он.

Также оппозиция, по его словам, планирует потребовать встречи с аккредитованными в Армении различными посольствами, чтобы представить сложившуюся ситуацию, свои требования и приоритеты.