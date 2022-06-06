В Хырдалане вырубили деревья и кусты
Информация о вырубке деревьев на улице Галибият (город Хырдалан, Апшеронский район) нашла подтверждение.
Как сообщил haqqin.az начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде, в ходе расследования было установлено, что на улице Галибият, 27, в городе Хырдалан с целью строительства на территории, принадлежащей гражданину Талеху Нифталиеву, ночью были срублены 23 дерева и 32 куста. Было установлено, что в результате уничтожения зелени природе был нанесен большой ущерб.
Поскольку размер причиненного ущерба создает состав преступления, собранные документы подготавливаются для направления в Генеральную прокуратуру.