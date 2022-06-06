Победитель национального чемпионата по PUBG MOBILE отправится в Индонезию

Федерация киберспорта Азербайджана и Gaming League Azerbaijan организовали новый киберспортивный турнир в первый месяц лета.

16-й национальный чемпионат Азербайджана по PUBG MOBILE начался 6 июня. Команды, занявшие первые три места, получат денежные призы. А команда-победитель получит возможность представлять нашу страну на чемпионате мира, который в этом году пройдет на Бали (Индонезия).

На первом этапе соревнований принимают участие 128 команд. В следующую стадию выйдут 64 команды, добившиеся успеха на групповом этапе.

Турнир организован в формате отряда по четыре участника в каждой команде. Победитель 16-го Национального чемпионата Азербайджана по PUBG MOBILE на картах Erangel, Miramar, Sanhok будет объявлен 29 июня.

Игры транслируются ежедневно на платформе glahub - twitch.tv/glahub с 19:00 до 22:00.