Борис Джонсон удержался на посту
Депутаты британского парламента от Консервативной партии не смогли вынести вотум недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Это решение поддержали 148 депутатов из 180 необходимых, передает Лига.нет.
За вотум доверия проголосовали 211 депутатов, против – 148. Таким образом Джонсон получает 12-месячный иммунитет от увольнения.
Напомним, что основанием для голосования за вотум недоверия Джонсону стал доклад о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна в 2020-2021 годах.