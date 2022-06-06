Клаар о нормализации отношений между Баку и Ереваном: Евросоюз работает в этом направлении

«Мы всегда подчеркивали необходимость всеобъемлющего урегулирования конфликта. Работаем в этом направлении». Об этом в своем интервью зарубежным СМИ сказал спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар, говоря о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

По его словам, конфликт должен быть наконец урегулирован.

«Из Баку и Еревана поступают в целом положительные сообщения. Месседжи, которые я получил, заключаются в том, что встреча лидеров в Брюсселе несколько недель назад дала определенные конкретные результаты. Состоялось первое заседание пограничных комиссий. Затем в Москве состоялась встреча вице-премьеров по обсуждению открытия путей сообщения, что лидеры обсуждали и в Брюсселе. И это нас воодушевляет. Реакция из Баку заключается в том, что оценка как брюссельской встречи, так и ее дальнейшего хода положительная. Так что есть вполне положительная динамика. И я думаю, что ее можно развивать», - отметил Клаар.

Что касается мнений о возможной конкуренции между Брюсселем и Москвой по поводу карабахского урегулирования, то по словам Тойво Клаара, ЕС не претендует на «авторские права», а самое главное сейчас – это попытаться продвинуть процесс вперед.