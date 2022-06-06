Клаар о нормализации отношений между Баку и Ереваном: Евросоюз работает в этом направлении
«Мы всегда подчеркивали необходимость всеобъемлющего урегулирования конфликта. Работаем в этом направлении». Об этом в своем интервью зарубежным СМИ сказал спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар, говоря о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
По его словам, конфликт должен быть наконец урегулирован.
«Из Баку и Еревана поступают в целом положительные сообщения. Месседжи, которые я получил, заключаются в том, что встреча лидеров в Брюсселе несколько недель назад дала определенные конкретные результаты. Состоялось первое заседание пограничных комиссий. Затем в Москве состоялась встреча вице-премьеров по обсуждению открытия путей сообщения, что лидеры обсуждали и в Брюсселе. И это нас воодушевляет. Реакция из Баку заключается в том, что оценка как брюссельской встречи, так и ее дальнейшего хода положительная. Так что есть вполне положительная динамика. И я думаю, что ее можно развивать», - отметил Клаар.
Что касается мнений о возможной конкуренции между Брюсселем и Москвой по поводу карабахского урегулирования, то по словам Тойво Клаара, ЕС не претендует на «авторские права», а самое главное сейчас – это попытаться продвинуть процесс вперед.
«Европейский союз не претендует на «авторские права» на что-либо. Мы заинтересованы в том, чтобы видеть прогресс и поддерживать его. Я думаю, именно этого президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель смог добиться благодаря своим трем встречам с лидерами Армении и Азербайджана, а также благодаря встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. И это то, что мы хотим сделать», - подчеркнул он.
Также он коснулся последнего заседания рабочей группы вице-премьеров России, Армении и Азербайджана в Москве по вопросам разблокировки коммуникаций в регионе.
«Это очень хорошо, если это ведет нас в правильном направлении. Ведь единственный интерес Европейского союза состоит в том, чтобы содействовать процессу и помочь достичь прочного всеобъемлющего урегулирования», - сказал спецпредставитель ЕС.