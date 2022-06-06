Российские войска покинули все блокпосты в Мелитополе

«Российские войска покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе. А также передислоцировались из Васильевки немного южнее». Об этом в Facebook сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, Украина в ближайшие недели или месяцы вернет Мелитополь.

«Нам удастся восстановить украинскую государственность на территории нашего города. Есть факт о том, что три дня назад с территории Мелитопольского района почти все российские войска уже уехали, потому что ВСУ делают все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее очистить нашу территорию», - отметил он.