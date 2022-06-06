Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом Хикмет Гаджиев написал в своем Twitter.

«Сегодня в Белом доме у меня состоялись плодотворные переговоры с советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном. Обсудили азербайджано-американское партнерство и региональные вопросы», - написал Хикмет Гаджиев.