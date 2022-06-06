В Мариуполе может начаться эпидемия холеры

«В Мариуполе существует угроза гибели десятков тысяч людей из-за эпидемии холеры, если не организовать полную эвакуацию населения». Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

Отмечается, что в разрушенном городе сегодня не работают централизованное водоснабжение и канализация, улицы завалены мусором и нечистотами, в каждом дворе есть стихийные захоронения, а трупы под завалами начали сильнее разлагаться из-за жары.

Также в Мариуполе нет лекарств, больницы были уничтожены бомбежками, море и водоемы постоянно загрязняются трупными водами и нечистотами. Все эти факторы, по данным горсовета Мариуполя, угрожают эпидемией холеры, которая вызывает смертность в 10% при самых оптимистичных сценариях, а без системного лечения болезнь забирает до 60% жизней.