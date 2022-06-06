Россия передала Украине первые тела украинских военных с «Азовстали»

Россия передала украинской стороне первые тела военных, которые погибли на заводе «Азовсталь» – это произошло в рамках обмена телами 4 июня, пишет Associated Press.

Экс-командир «Азова» Максим Жорин сообщил, что десятки тел бойцов, извлеченных из руин разбомбленного завода, были доставлены в Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации останков. Пресс-секретарь полка «Азов» Анна Головко заявила, что все 160 украинских тел, переданных Россией, были из руин «Азовстали». По ее словам, как минимум 52 из этих тел считаются останками бойцов полка «Азов».

Об извлечении останков бойцов из руин «Азовстали» украинское правительство не сообщало, но родственники солдат, погибших на заводе, обсудили процесс с журналистами.

Жорин подтвердил, что останки, извлеченные из «Азовстали», были среди тех, что были обменены в ходе обмена тел между Украиной и Россией в количестве 160 на 160.