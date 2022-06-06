США будут поставлять в Украину еще больше оружия

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Белый дом будет наращивать темпы поставок оружия, чтобы укрепить украинскую армию на поле боя.

По ее словам, Украина вдохновила мир своей смелостью и изобретательностью.

В свою очередь, в Минобороны Украины отметили, что глава ведомства Алексей Резинков уверенно подчеркнул, что профессионализм посла будет способствовать наращиванию поставок.

«Только общими усилиями мы сможем преодолеть Россию и вернуть мир и стабильность на Европейский континент», - цитирует Резникова NV.