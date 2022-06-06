Блинкен обвинил Россию в шантаже

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Россия занимается шантажом, а не содействием урегулированию мирового продовольственного кризиса.

«Президент Владимир Путин не допускает поставок продовольствия и добивается того, чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции. Иными словами, если выражаться попросту, это шантаж, - цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас из-за российской военно-морской блокады Украина не может перевезти урожай в обычные пункты назначения.

«В хранилищах возле Одессы и на судах, застрявших в порту Одессы из-за этой российской блокады, заперто порядка 20 млн тонн пшеницы», - сказал Блинкен.