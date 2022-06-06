Жаля Агазаде, собкор 02:43

Из-за теплой погоды уровень воды в реках Азербайджана вновь стал падать. Особенно это касается реки Араз, на которой процесс обмеления начался несколько лет назад, когда соседние страны (в основном, Турция) стали возводить плотины вдоль реки.

Асиф Вердиев, директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, в беседе с haqqin.az подтвердил эту неприятную новость. «После обильных дождей в мае воды в реках немного прибавилось, однако в последние дни осадки уже не наблюдаются, и уровень воды начал падать», - сказал Вердиев. По словам директора центра, убыль воды наблюдается в горных и транзитных реках, а также в низовьях Куры.

Обмеление Куры, крупнейшей реки Азербайджана и основного источника пресной воды в стране, вот уже несколько лет вызывает серьезную обеспокоенность. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Нефтчалинском, Сабирабадском и Сальянском районах. Haqqin.az неоднократно писал о проблемах, возникающих в этих местах из-за обмеления Куры, и анализировал возможные причины. Вердиев сообщил, что специалисты Министерства регулярно отслеживают изменения уровня воды в реках, особенно, в Куре, где он начал снижаться с 10 мая и сейчас находится ощутимо ниже среднегодовой нормы. В то же время, по словам Асифа Вердиева, мониторинг показывает, что ситуация далека от критической и не грозит экологической катастрофой. Куда сложнее ситуация с рекой Араз. Как сообщил haqqin.az Риад Ахундзаде, представитель ОАО «Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство», 29,9 процента ресурсов пресной воды формируются непосредственно на территории нашей страны, а остальные 70,1 формируются за рубежом и попадают в Азербайджан по трансграничным рекам.