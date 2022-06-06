Вслед за Курой пересыхает и Араз наши беды
Из-за теплой погоды уровень воды в реках Азербайджана вновь стал падать. Особенно это касается реки Араз, на которой процесс обмеления начался несколько лет назад, когда соседние страны (в основном, Турция) стали возводить плотины вдоль реки.
Асиф Вердиев, директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, в беседе с haqqin.az подтвердил эту неприятную новость.
«После обильных дождей в мае воды в реках немного прибавилось, однако в последние дни осадки уже не наблюдаются, и уровень воды начал падать», - сказал Вердиев.
По словам директора центра, убыль воды наблюдается в горных и транзитных реках, а также в низовьях Куры.
Обмеление Куры, крупнейшей реки Азербайджана и основного источника пресной воды в стране, вот уже несколько лет вызывает серьезную обеспокоенность. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Нефтчалинском, Сабирабадском и Сальянском районах. Haqqin.az неоднократно писал о проблемах, возникающих в этих местах из-за обмеления Куры, и анализировал возможные причины.
Вердиев сообщил, что специалисты Министерства регулярно отслеживают изменения уровня воды в реках, особенно, в Куре, где он начал снижаться с 10 мая и сейчас находится ощутимо ниже среднегодовой нормы. В то же время, по словам Асифа Вердиева, мониторинг показывает, что ситуация далека от критической и не грозит экологической катастрофой.
Куда сложнее ситуация с рекой Араз.
Как сообщил haqqin.az Риад Ахундзаде, представитель ОАО «Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство», 29,9 процента ресурсов пресной воды формируются непосредственно на территории нашей страны, а остальные 70,1 формируются за рубежом и попадают в Азербайджан по трансграничным рекам.
Этот факт делает водное хозяйство Азербайджана крайне зависимым от экологического состояния зарубежных рек и количества выпадаемых там осадков. В результате за последние годы на фоне глобального потепления ощутимо уменьшилась наполняемость четырех крупнейших рек Азербайджана: Куры – на 27 процентов, Араза – на 34,58 процента, Самура – на 21,8 процента, и Ганых - на 9,17 процента.
Анализ показывает, что на фоне роста населения и экономического развития пропорционально возрастает объем производства сельскохозяйственной продукции и, конечно, количество воды, необходимой для орошения этих территорий. Согласно серии авторитетных международных исследований, к 2040 году ряд стран столкнется в результате глобального потепления с нехваткой пресной воды.
«К сожалению, - констатирует Риад Ахундзаде, - в их числе находится и Азербайджан с его почти полутора миллионами гектаров сельскохозяйственных угодий, нуждающихся в стабильном орошении».
По словам представителя ОАО «Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство», в настоящее время ведутся работы по предотвращению существующих потерь воды путем реконструкции оросительных каналов, их бетонирования или укладки в замкнутую систему труб. Кроме того, чтобы создать дополнительные ресурсы за счет воды из горных рек, образовавшихся в результате таяния снегов, в ближайшие годы планируется построить 10 новых водохранилищ.
К сказанному Риадом Ахундзаде остается лишь добавить, что пока в нескольких селах в районе Нефтчалы, где уже давно не хватает питьевой и поливной воды, царит атмосфера растерянности. Жители этих сел всерьез опасаются, что наступившим летом ситуация резко ухудшится.