Задержан еще один подозреваемый по делу о покушении на Соловьева

В Москве задержали седьмого фигуранта по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева. Басманный суд столицы заключил мужчину под стражу, передает «Мойка».

Подозреваемый по делу о покушении на Соловьева арестован на срок до 3 августа 2022 года. Его обвиняют в участие в подготовке убийства двух и более лиц общеопасным способом по предварительному сговору.

Как сообщили в пресс-службе суда, по версии ФСБ подозреваемые хотели подорвать автомобиль Владимира Соловьева. В конце апреля суд отправил под стражу пятерых фигурантов, одного приобщили к делу в мае.