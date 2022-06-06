По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, Беларусь планирует увеличить численность своей армии едва ли не вдвое: с 45 тысяч до 80 тысяч. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ на 7 июня.

«В рамках создания южного оперативного командования предполагается увеличение численности вооруженных сил Республики Беларусь до 80 тысяч человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить за счет находящихся на хранении технических средств», - говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ также отмечает, что для Украины сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по Волынскому и Полесскому направлениям.

Отметим, регулярная армия Беларуси насчитывает в общей сложности 45 тысяч человек. В рейтинге вооруженных сил мира от Global Firepower за 2022 год она находится на 52 месте.