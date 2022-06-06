Болгария получила первый танкер с американским сжиженным газом

Первый танкер из США со сжиженным газом для Болгарии разгружается на одном из терминалов в Турции, сообщил телеканал Nova со ссылкой на Минэнерго Болгарии.

Уточняется, что разгрузка танкера займет около 18 часов. "Сжиженный газ разгружается не на терминале в Греции, как предполагалось, а на одном из терминалов в Турции, для чего было заключено временное соглашение", - сообщил эксперт в области энергетики Васил Начев.

Ранее сообщалось, что американские танкеры с газом для Болгарии должны прибыть на разгрузку 8 и 23 июня. 27 апреля "Газпром" полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.