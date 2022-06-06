Турция будет закупать украинское зерно со скидкой более чем в 25%

Власти Турции намерены закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%. Об этом сообщил министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, отметив, что Анкара прилагает активные дипломатические усилия для разблокирования экспорта зерновых из украинских портов.

"С Украиной достигнута договоренность о закупках зерновых с более чем 25%-ной скидкой. Однако они сталкиваются с дилеммой в вопросах безопасности и экспорта продукции и хотят, чтобы Турция выступила арбитром в этом процессе. И Россия, и Украина нам доверяют", - приводит во вторник слова министра газета Yeni Şafak.