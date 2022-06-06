В России заявляют, что в новом соглашении с Украиной не планируют обсуждать так называемый «статус» Херсонской и Запорожской областей. Этот вопрос якобы закрыт для Москвы, как Крым и Донбасс. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в России, отметив, что на данный момент переговоры невозможны из-за решения украинской стороны.

«Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте во время переговоров делегаций в Анталье. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину нажал Запад, и поэтому Киев отозвал свое предложение», - пишет российское издание.

При этом там также добавляют, что сейчас ведение мирных переговоров невозможно якобы до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский «не решит возобновить контакты на уровне переговорных групп».