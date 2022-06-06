Россияне обстреляли Сумскую и Днепропетровскую области Украины
Российские военные продолжают обстреливать украинские области. Так, мощные обстрелы пережили Сумская и Днепропетровская области.
Обстрел Шосткинского района в Сумской области начался около пяти часов утра, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram. Бушуют пожары. Повреждена линия электропередач.
Также российские военные обстреляли населенные пункты Криворожского района Днепропетровской области. В результате обстрела из ракетных систем залпового огня ранен один мирный житель. Повреждены дома.