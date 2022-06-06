США пригрозили Северной Корее жестким ответом

Северная Корея в случае проведения ядерных испытаний получит «решительный и жесткий» ответ от США, Южной Кореи и всего мира, заявила заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман после переговоров со своим южнокорейским коллегой Чо Хен Доном.

«Любое ядерное испытание было бы полным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН», — цитирует Шерман Reuters.

Вместе с тем она призвала северокорейского лидера Ким Чен Ына не предпринимать «опасные, провокационные и дестабилизирующие действия», а обратить свое внимание на проблемы с распространением на территории страны «лихорадки».