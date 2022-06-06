В Турции пройдут военные учения НАТО
Военные учения НАТО Ramstein Dust II-2022(RADU II-22) пройдут с 20 по 28 июня в Турции, говорится в сообщении пресс-службы Министерства национальной обороны Турции.
Согласно информации, маневры Североатлантического альянса по развертыванию и готовности будут организованы на базе командования 3-й главной реактивной базы в турецкой Конье.
Отмечается, что учения будут осуществляться совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022, который предоставляет уникальную возможность обучения с точки зрения методов выполнения воздушных операций на базе в Конье.