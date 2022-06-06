Массовая драка с поножовщиной в центре отдыха в Баку

В Сумгаитскую городскую прокуратуру поступила информация об инциденте в центре отдыха в Новханы, который привел к ранению двух человек.

Согласно сообщению прокуратуры, во время проведенного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Садулла Сардари и Рамиз Яралиев в ходе ссоры пытались умышленно убить отдыхавших в центре отдыха Гамида Абулова и Намида Алиева.

В прокуратуре Сумгаита возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Рамиз Яралиев и Садулла Сардари задержаны.