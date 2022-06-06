Крупнейшее изъятие наркотических веществ в Европе

Сотрудники Финансовой гвардии (силового подразделения Минэкономики) Триеста изъяли 4,3 тонны кокаина, сообщила газета Corriere della Sera.

Согласно оценкам следователей, речь идет об одном из крупнейших изъятий наркотических веществ в Европе. Как отмечает Corriere della Sera, также было конфисковано почти €2 млн наличными.

Отмечается, что меры пресечения были применены в отношении 38 человек в Италии, Словении, Хорватии, Болгарии, Нидерландах и Колумбии, их обвиняют в международном обороте наркотиков. Расследование длилось более года, в нем участвовали в том числе правоохранительные органы Колумбии и США.