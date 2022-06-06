Россия обстреляла Николаевскую область: есть погибшие

В ночь на 7 июня российские войска открыли огонь по Баштанской общине Николаевской области, в результате чего погибли двое и ранен один человек. Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

«Ночью 7 июня в 01:14 вражеским обстрелам подверглась Баштанская община. В результате погибли два человека, один – ранен. Повреждены админздание РВА и районного совета, городского совета, стадион и спортивная школа», - говорится в сообщении.