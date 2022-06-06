Джонсона могут снова попытаться сместить

Некоторые члены Консервативной партии Великобритании пообещали продолжить попытки снять премьер-министра страны Бориса Джонсона с поста, сообщает газета The Guardian со ссылкой на бывшего члена кабинета министров.

Политик считает, что «вскоре Джонсон может столкнуться с другими попытками свергнуть его, если тори проиграют на дополнительных выборах 23 июня или в результате парламентского расследования будет установлено, что премьер-министр ввел в заблуждение палату общин».

Издание отмечает, что многие депутаты-консерваторы, в частности, некоторые из его сторонников, полагают, что голосование по вотуму доверия премьеру было «началом конца». Отмечается, что его предшественница Тереза Мэй была вынуждена покинуть свой пост всего через полгода после того, как партия вынесла ей вотум доверия с перевесом 200 голосов против 117. «Доля депутатов, проголосовавших против Джонсона, даже больше, чем голосов против Мэй в 2018 году и Маргарет Тэтчер в 1990 году. Тэтчер подала в отставку через неделю», — указывает издание.