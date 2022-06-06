Арестович: Украина до сих пор не увидела обещанные Германией каски видео
Украина до сих пор не увидела пять тысяч касок для Вооруженных сил Украины, обещанных Германией. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью с российским правозащитником Марком Фейгиным.
"Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Мы мучительно пытаемся понять, что (какие вооружения Германия поставила Украине – ред.). Пока еще хочу видеть 5 тысяч касок, которые они нам поставили", - сказал он.
Также Арестович перечислил, что именно правительство Германии уже передавало для украинской армии.
"Они гранатометы поставили точно, противотанковое вооружение, боеприпасы. Денег давали на вооружение, на покупку старой советской техники", - сказал советник Офиса президента.
Напомним, что министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт объявила, что Германия поставит Украине пять тысяч военных касок еще 26 января.