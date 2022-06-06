Украина до сих пор не увидела пять тысяч касок для Вооруженных сил Украины, обещанных Германией. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Мы мучительно пытаемся понять, что (какие вооружения Германия поставила Украине – ред.). Пока еще хочу видеть 5 тысяч касок, которые они нам поставили", - сказал он.

Также Арестович перечислил, что именно правительство Германии уже передавало для украинской армии.

"Они гранатометы поставили точно, противотанковое вооружение, боеприпасы. Денег давали на вооружение, на покупку старой советской техники", - сказал советник Офиса президента.

Напомним, что министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт объявила, что Германия поставит Украине пять тысяч военных касок еще 26 января.