Россияне перестали мыть машины: по всей стране закрываются автомойки

Согласно результатам исследования картографического сервиса 2ГИС, подготовленного по заказу «Газеты.Ru», с 12 июня 2021 года по настоящее время число автомоек в крупных городах России сократилось более чем на 4%. Наибольшие потери в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. Практически все падение рынка пришлось на первую половину 2022 года.

С января по июнь в Москве число автомоек сократилось более чем на 6%, в Санкт-Петербурге – на 7%, в Нижнем Новгороде – почти на 6%. По сравнению с июнем 2021 года падение еще более значительное: по Нижнему Новгороду – почти минус 10%, по Санкт-Петербургу – почти 9%, в Казани – минус 5%. Аналогичный тренд зафиксирован в Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Краснодаре, Омске, Самаре, Красноярске, Уфе и Воронеже, отмечается в исследовании картографического сервиса.

Помимо спада числа клиентов владельцам автомоек пришлось столкнуться с уходом сотрудников, повышением экологических требований к комплексам, а также подорожанием химии (она стала стоить больше примерно на 50%). Это, в свою очередь, стало причиной повышения стоимости услуг и оттока клиентов.

По словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, «практически вдвое подорожала автохимия, возросли расходы на зарплаты рабочих, многие из которых просто уехали. Все это в конечном итоге привело к увеличению стоимости услуги для автомобилистов. Автомобилисты, в свою очередь, стали экономить на мойке, поскольку это необязательная процедура». На фоне падения спроса и повышения цен у автомоек сохраняются постоянные расходы, включая арендную плату, расходы на зарплату, воду и электричество, добавляет он. В ближайшем будущем с рынка могут уйти до 20% этих предприятий, в настоящее время этот процесс находится на начальной стадии, полагает Шкуматов.