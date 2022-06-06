Джейхун Наджафов, собкор 10:58

В пылу геополитического противостояния с коллективным Западом российские власти, похоже, действуют по принципу «пойду пешком назло кондуктору». Именно к этой категории решений можно отнести отказ российского образования от Болонской системы. Дошло до того, что Андрей Климов, председатель временной Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, заявил, что Болонская система «выкачивала» из России умных людей и отправляла их в «недружественные государства». Теперь же, когда решение принято, России остается либо вернуть советскую систему образования, либо срочно сформировать собственную, «уникальную модель высшей школы»…

Отметим, что в Азербайджане действуют филиалы Московского государственного университета имени Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. А еще сотни азербайджанских студентов учатся в московских и питерских вузах. Ликвидация системы бакалавриата и магистратуры практически выводит Россию за скобки мировой системы образования, поскольку отныне студент, закончивший одноступенчатую систему высшего образования, лишен возможности поступить в магистратуру зарубежных вузов. В качестве «компенсации» российские официальные лица призывают ликвидировать систему итоговой аттестации по среднему образованию - Единый Государственный Экзамен, а также вообще прекратить обучение английскому языку. Такой вот всплеск академического мазохизма! Как сообщил haqqin.az Михаил Эдельштейн, старший научный сотрудник факультета журналистики МГУ, противники двухуровневой Болонской системы есть не только в правительстве РФ, но и в среде видных деятелей российского образования. В частности, противником бакалавриата и магистратуры являются ректор МГУ Виктор Садовничий, заместитель председателя профильного Комитета Госдумы Олег Смолин и ряд других лиц, к которым в последнее время присоединись такие политические «тяжеловесы», как глава следственного комитета Олег Бастрыкин, глава Совета безопасности Виктор Патрушев, спикер Госдумы Виктор Володин и др. Сформулировать суть своих претензий к Болонской системе эти господа либо не могут, либо пока не решаются, утверждая лишь, что коль скоро Болонская система создана в Италии, то она является частью Запада, который на сегодняшний день - враг России. Кроме того, все упомянутые персоналии не скрывают, что испытывают ностальгию по советской системе образования, поскольку являются ее воспитанниками.

По словам эксперта, министр образования и науки РФ Валерий Фальков прекрасно понимает, к чему может привести откат российского образования в советское прошлое. Фальков всегда был сторонником Болонской системы и академической мобильности, стараясь по мере возможностей защищать двухуровневое образование. Однако его политический вес несопоставим с тем же Патрушевым, вот и приходится министру молча выполнять решения «старших товарищей». К чести Фалькова следует отметить, что он предпринимает немалые усилия, чтобы, не вступая в прямой конфликт с «тяжеловесами», сохранить в России Болонскую систему. В частности, Фальков осторожно предлагает сменить вывеску и придумать «вражеской» системе русское название. Например, объявить на весь мир, что Болонская система — это исконно русская двухуровневая система, которую придумал еще Михаил Ломоносов. По мнению Эдельштейна, отказ от Болонской системы нанесет колоссальный урон российскому образованию, которое было реформировано всего десять лет назад. От еще одной реформы российская система образования просто рассыпется. Именно поэтому Министерство образования РФ, а также значительная часть университетского сообщества не заинтересованы в кардинальном изменении системы. «Возможно, они будут тянуть время в извечной надежде, что «либо ишак умрет, либо падишах», - сказал Михаил Эдельштейн. - Или обратятся к примеру все еще существующих в России инженерно-строительных и медицинских университетов, работающих по старой системе специалитета, то есть пяти-шестилетнее обучение без всяких там бакалавриатов и магистратур. Минобразования может сделать вид, что полностью отказалось от Болонской системы и в качестве примера проафишировать эти вузы как возрожденную систему советского образования». По мнению эксперта, вероятность того, что политические «тяжеловесы» дожмут Министерство образования и вернут Россию к советской модели хоть и незначительная, но все-таки существует. Впрочем, терять российским студентам уже нечего, поскольку сегодня университеты США, Канады и Евросоюза для них закрыты.