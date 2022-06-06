В России погиб топ-менеджер «ВКонтакте» Габриелян
Топ-менеджер компании «ВКонтакте» Владимир Габриелян погиб в ходе инцидента в Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба компании.
«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями», — говорится в сообщении.
По заявлению представителя местного союза оленеводов, Владимир Габриелян, Алена Габриелян и двое их знакомых ехали на вездеходах по берегу Белого моря. Вблизи села Шойна вездеходы перевернулись. После этого Габриеляна и одного из его спутников унесло в море, остальные сумели выбраться на берег.
Габриелян был назначен первым заместителем гендиректора VK в 2019 году, до этого он в течение 14 лет был вице-президентом и техническим директором Mail.ru Group.