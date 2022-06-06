На третий день самой популярной, радостной и вознаграждающей акции «Шеш-Гоша» сети магазинов Kontakt автомобиль Mazda 3 нашел своего первого владельца.

Счастливая пара - Чинара и Бахруз Исмаилзаде, пришли в магазин Kontakt Home - Ayna Sultanova для покупки фена, но, приняв участие в кампании, выиграли последнюю модель автомобиля Mazda 3.

В кампании «Шеш-Гоша», стартовавшей 2 июня, уже более 500 человек выиграли в общей сложности 84 000 манатов. Число победителей растет с каждым днем. Приходите в магазины сети Kontakt не только для того, чтобы получить желаемую продукцию на выгодных условиях, но и стать одним из победителей кампании:

- получите кэшбек до 25% или бесплатно заберите приобретенный товар;

- а самое главное, бросив шеш-гоша (6-6), СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО получите автомобиль Mazda 3.

Отметим, право на участие распространяется на все виды покупок, т.е. вы можете приобрести продукцию наличными, такситными картами, оплатой в три раза и в кредит. Кампания проходит во всех магазинах Kontakt Home, Kontakt Smart, а также на сайте kontakt.az. Более подробную информацию об условиях вы можете получить по этой ссылке или в ближайшем магазине «Kontakt».

Иногда достаточно бросить кости, чтобы удача улыбнулась вам. Приходите в магазины Kontakt пешком, а возвращайтесь на машине.