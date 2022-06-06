Прокурор захотел посадить Хафиза Мамедова, но суд принял другое решение

Как стало известно haqqin.az, прокурор обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении бизнесмена меры пресечения в виде ареста.

«К сожалению, было такое беспочвенное и безосновательное требование. Однако Апелляционный суд принял справедливое решение, отклонив это ходатайство», - заявил сам Хафиз Мамедов в беседе с корреспондентом haqqin.az.

Напомним, решением Ясамальского районного суда от 25 января 2022 года в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 213.3 Уголовного кодекса по фактам уклонения от уплаты налогов и взносов на обязательное государственное соцстрахование в размере 1 465 200 манатов, в отношении бизнесмена Хафиза Мамедова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Впоследствии Мамедов был отпущен под домашний арест в связи с погашением определенной части долга.