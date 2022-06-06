Kapital Bank отменил комиссию за снятие наличных и переводы по BirKart

На сегодняшний день доля BirKart на рынке карт рассрочки в Азербайджане составляет 60%, и новые условия сделают карту более выгодной для клиентов.

Kapital Bank внес некоторые изменения в условия по карте BirKart. Комиссия за снятие наличных и переводы по дебетовым картам BirKart снижена до 0%, а льготный период по картам рассрочки увеличен с 40 до 60 дней.

Отныне держатели дебетовых карт BirKart могут снимать наличные в банкоматах Kapital Bank, которых по всему Азербайджану более 1000, без комиссии. Кроме того, пользователи этих карт не будут платить комиссию при переводе на любую банковскую карту внутри страны. Оба нововведения распространяются на операции до 4000 AZN, осуществляемые в течение месяца.

Еще одно нововведение касается владельцев карт рассрочки BirKart. Держатели этих карт теперь смогут пользоваться льготным периодом не до 40, а до 60 дней.

Карта BirKart представлена в четырех видах: Taksit, Cashback, Miles и Umico. BirKart имеет ряд преимуществ, в частности, получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, удобное мобильное приложение для управления картой, системы лояльности и бесплатная услуга СМС-оповещения. BirKart имеет более 10 000 магазинов-партнеров по всей стране, и их количество постоянно растет.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в Информационный центр 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196, связавшись через WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96, а также через карточные центры BirKart.