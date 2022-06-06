МАГАТЭ беспокоит находящаяся под контролем России Запорожская АЭС

МАГАТЭ работает над отправкой международной группы экспертов в Украину для проверки ядерной безопасности удерживаемой Россией Запорожской АЭС, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси, передает Euronews.

По его словам, украинские власти обратились к нему и генеральному секретарю ООН с просьбой добиться освобождения объекта - крупнейшей атомной электростанции в Украине и Европе, - и выразил серьезные опасения в связи с условиями труда на Запорожской АЭС.

«Украинский регулятор сообщил нам, что они потеряли контроль над ядерным материалом. Только на прошлой неделе украинские власти заявили, что их цепочка поставок прервана. Деятельность по cохранению внутреннего барьера защищенности реактора не ведется», - заявил Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что продолжает оказывать давление на руководство России, чтобы получить доступ к заводу, который был поврежден в результате боевых действий в начале марта.

В МАГАТЭ опасаются, что Запорожскую АЭС ждет судьба Чернобыльской, которую российские войска оккупировали в течение пяти недель и, по сообщениям местных жителей, повредили станцию, разграбив ключевые материально-технические средства, включая программное обеспечение.