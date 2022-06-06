В Баку вырубили деревья и организовали парковку

Организация паркинга на месте вырубки деревьев в Насиминском районе Баку вызвала серьезное недовольство в социальных сетях. Так, на территории вырубили многолетние деревья, а тротуар для пешеходов сузили.

В связи с этим в Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что знают о проблеме.

«В связи с вырубкой деревьев сотрудниками Государственной службы экологической безопасности проводится расследование по адресу: Насиминский район, проспект Бюльбюля, 18-30», - говорится в сообщении.

Отметим, что в социальной сети опубликована фотография данного участка до этого изменения.