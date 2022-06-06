Вагит Алекперов не падает духом

Российская нефтяная отрасль может развиваться в нормальном режиме даже в условиях западных санкций, заявил в комментарии газете Financial Times экс-президент "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов.

По его словам, Россия обладает собственными, хорошо развитыми технологиями. "Будут, конечно, сдвигаться некоторые сроки, но в целом российская нефтяная отрасль обладает потенциалом для развития в нормальном режиме", - приводит слова Алекперова ТАСС.

При этом бывший глава "ЛУКОЙЛ" признал, что остановка инвестиций крупнейшими нефтесервисными компаниями нанесла отрасли "сильный удар".