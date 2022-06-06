Турция о своей роли в вопросе вывоза зерна из Украины

Турция на данном этапе выполняет координационную роль по вопросу вывоза зерна из портов Украины, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, Россия, Украина, Турция и ООН продолжают обсуждать детали того, как будет доставляться зерно из украинских портов на мировые рынки.

"Мы пытаемся завершить этот процесс как можно скорее. Мы ведем переговоры с Россией и Украиной, мы также проводим переговоры с ООН. В этом процессе достигнут большой прогресс, сейчас продолжаются работы, чтобы определить, кто будет заниматься разминированием [украинских портов], кто будет вывозить [зерно], кто будет создавать [безопасный] коридор, кто будет сопровождать [сухогрузы]. На данном этапе мы выполняем координационную роль", - цитирует министра ТАСС.