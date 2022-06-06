В России заявили об участии солдат-срочников в войне с Украиной

Военная прокуратура Западного военного округа (ЗВО) РФ установила, что к участию в войне с Украиной привлекли 600 солдат-срочников. За это к ответственности привлечены «порядка 12 офицеров», некоторые из них были уволены, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление военного прокурора ЗВО Артура Егиева.

«По всем нарушениям, которые мы выявили, были осуществлены реагирования, и по результатам были приняты меры дисциплинарные, и вопросы даже с увольнением с военной службы должностных лиц, которые допустили эти нарушения», - сказал Егиев, не уточнив, какие именно дисциплинарные меры были применены к виновным офицерам.

Об участии российских солдат-срочников в «спецоперации» стало известно 9 марта. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. До этого россйские военные, а также президент России Владимир Путин заявляли, что срочники не принимают участие в военных действиях в Украине.